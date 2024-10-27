Kimse ne yaptığını anlamadı... 10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler!

Nevşehir’de 10 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç yaptığı hareketlerle yürekleri ağıza getirdi. Kimliği öğrenilemeyen genç, çatıya çıkarak spor hareketleri yapmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde gencin hareketlerini cep telefonu ile kaydetti.

Kimse ne yaptığını anlamadı... 10 katlı binanın çatısında yürekleri ağza getiren hareketler!
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:00

Anlam verilemeyen olay 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşandı.

Bir genç spor hareketleri yapmak için 10 katlı bir binanın çatısını seçti. Çatıya çıkan genç tehlikeye aldırmadan çatı üzerinde spor hareketleri yaptı.

BİR SÜRE KENDİ KENDİNE KONUŞTU

Yaklaşık 10 dakika ısınma hareketi yapan genç daha sonra oturarak bir süre kendi kendine konuştu.

Yürekleri ağızlara getiren gencin hareketleri çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Dakikalarca çatıda spor hareketleri yapan genç daha sonra kendiliğinden çatıdan indi.


Etiketler: #Nevşehir #Bina

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