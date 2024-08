Kınay: Belediyelerin çalıştırılmaması üzerine kurulu bir sistem var

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:20

Güncelleme: 05.08.2024 - 21:40

İzmir’de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, görevdeki 100 gününe ilişkin Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi’nde basın toplantısı düzenledi. Kınay, "Karabağlar, eski İzmir. Kültürü ile insanı ile yaşamı ile çok büyük bir zenginliği barındırıyor; ama Türkiye'nin geldiği noktada yaşadığı tüm yıkımları, yorgunlukları, yoksullukları, yoksunlukları en ağır yaşayan ilçelerden bir tanesi. Yoksulluktan yaratılan bu ilçenin rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'nin ne yaşadığı ekonomik şiddeti, toplumsal şiddeti, sosyolojik şiddeti en ağır yaşayan ilçelerden. Bizim ilçemiz İzmir ilçeler sıralamasında yüz ölçümü bakımından üçüncü sırada. 58 mahallemiz 500 bin nüfusumuzla beraber tüm süreçlerde belediyecilik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan ilçelerden bir tanesi. Belediyemizde bin 620 çalışma arkadaşımızla çalışmalarımız sürüyor. Hedeflerimizi ortaya koyarken sözlerimiz hiç değişmedi. Halktan yana, halkına değer veren, halkın hakkını savunan, adaletli, planlı, dirençli sürdürülebilir sağlıklı kentler, sağlıklı yaşamlar için aslında yaşam hakkımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Karabağlar için büyüteceğiz. Biz Karabağlarla ilgili hedeflerimizi ortaya koyarken büyüyen, gelişen, yaşatan, yaşayan bütün bu süreçlerde refahı Karabağlar'da halkıyla beraber paylaşan dayanışmasını büyüten bir Karabağlar hedefledik. Bütün bunları yaparken de kolay ulaşılabilen toplumcu, akıllı, planlı bir Karabağlar için yolculuğumuza çıkmıştık. En büyük hedefimiz ortak yönetim anlayışı, -mış gibi yaparak değil, eksiklerimizi görerek yönettiğimiz bir süreçle başladık" dedi.

“EN BÜYÜK SORUN UYUŞTURUCU”

Karabağlar Belediyesi'nin son 100 günlük süreçte yaptıklarını aktararak sözlerini sürdüren Kınay, "İzmir'de bir ilki gerçekleştirdik. Ülkenin en büyük sorunu; uyuşturucu, bağlılık. Gençler ve çocukların geleceğini karartan en önemli sorun bu. Karabağlar'ın da en büyük problemlerinden. Kiminle konuşsanız bu sorun karşınıza çıkıyor. Bağımlılıkla mücadele komisyonumuzu kurduk, arkadaşlarımızla 100 günlük süre içerisinde çok aktif bir şekilde çalışmalara devam ediyorlar" diye konuştu.

"DOĞRU BİR EKONOMİYLE 3 GENÇLİK MERKEZİ YAPABİLİRDİK"

Belediyenin yatırımlarına ilişkin ise Kınay, "Yatırımları konuşmak hepimiz için çok zor. Her gün ekonomi konuştuğumuz, ekonomik şiddeti çok ağır yaşadığımız süreçlerin içerisinde hangi yatırımları yapacağız özellikle Karabağlar gibi yatırım ihtiyacı çok büyük olan bir bölgede neler yapacağı sorusunun cevabını seçim öncesinde şu şekilde vermiştim. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz koşullarda çok istememize rağmen büyük yatırımlar yapma şansımız yok. Çünkü ben hayaller satmadım hiçbir zaman. Yapabileceğimiz elimizdeki imkanlarla, gerçeklerle hayata dokunacak çalışmalar ortaya koyacağımızı söyledim. Karabağlar'da mevcut yatırımlarımız iki büyük yatırımımız var. Bir tanesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi. Bir önceki dönemde başlayan, bizimle gurur duyduğumuz, İzmir'in en önemli spor alanlarından bir tanesi olacak çalışmayı Sonbaharda tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmanın başladığı ve bugün geldiği noktadaki ekonomik maliyetlerine baktığımızda doğru bir ekonomiyle yönetiliyor olsaydık bir gençlik merkezi yerine 3 gençlik merkezi yapabilirdik. Maliyetler üç katına çıkmış durumda. Ancak biz gençlik merkezimizi her türlü zor koşulara rağmen önümüzdeki yıla yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"100 GÜN İÇERİSİNDE 105 PATİLİ DOSTUMUZU YENİ EVLERİNE KAVUŞTURDUK"

Veterinerlik hizmetleri noktasında Karabağlar Belediyesi'nin çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu da ifade eden Kınay, "Ciddi bir oranda kısırlaştırma yerinde uygulama çalışmaları, tedavi çalışmalarını gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de bu sayıları arttırmak, kapasitemizi arttırmak. Mayıs ayında biz sahiplendirme çalışmalarıyla ilgili bir kampanya başlatmıştık. 100 gün içerisinde 105 patili dostumuzu yeni evlerine kavuşturduk. Mayıs ayında yaptığımız çağrılarla da aslında sahiplendirme süreçlerine halkımızın da el vermesi için de bir dilekte bulunduk. Şu anda da aktif bir şekilde devam ediyoruz. Can dostlarımızla ilgili bizzat Karadağlar'da yaşatmayı seçtiğimizi söylemiştik. O yüzden veterinerlik hizmetlerimizin kapasitesini arttırarak, çalışmalarımızı arttırarak sahiplendirme süreçlerini de destek sağlayarak hep birlikte daha iyi bir kentte nasıl yaşarızın sorusunun cevabını vereceğiz" dedi.

"BU RAKAMLARI SEVİNEREK SÖYLEMİYORUM, UTANARAK SÖYLÜYORUM"

Sosyal belediyecilikle ilgili ise Kınay, "Sosyal belediyecilik en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ülkenin içinde bulunduğu koşullarda temel belediyecilik belediyecilik hizmetlerini bile yapmakta zorlanırken bu kadar yoksullaştığımız, gözden ırak kaldığımız ulaşım, gıda, güvenlik, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamadığımız, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini göremediği bir ortamda sosyal ve değişiklik bu dönem çok daha fazla önem kazanıyor. Bizlerin özellikle iş olanaklarıyla ilgili sokağa her çıktığımızda herkesin 'iş arıyorum, çocuğum mezun oldu iş bulamıyor, ne yapabilirsiniz' noktasında bir sözümüz vardı. Bölgesel istihdam ofisi kuracağız. Bir belediye iş bulma kurumu değil ancak vatandaşlarımızın ihtiyacına karşılık verebilmek için bir el bir dayanışma gücü göstereceğiz demiştik. Bölgesel istihdam ofisi kurduk. Belediye bir iş bulma kurumu değil ama bir dayanışma göstereceğimizi söylemiştik. 228 vatandaş iş sahibi oldu. Biz Karabağlar'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, öteki hissetmediği, unutulmuş hissetmediği bir belediyecilik hedefliyoruz. O yüzden her bir mahalleye ve her bir eve ulaşacağımızı söylemiştik. Daha önceki dönemlerden devam eden çalışmalarımızın kapasitesini arttırarak, niteliğini arttırarak devam etmeye çalışıyoruz. Bu rakamları sevinerek söylemiyorum, utanarak söylüyorum. Çünkü bu ülkedeki yoksulluğumuzun göstergesi bu rakamlar. Hedefimiz bu rakamlara ihtiyaç duymayacak bir halk yaratmak. 3 bin 124 kişi sosyal destek kartından yararlanmaya devam ediyor. Her ay o kartla yaklaşık bin liralık bir destek sağlamaya çalışıyoruz. 488 kişi sosyal butikten, 436 kişi engelli danışma birimimizden hizmet alıyor. 3 bin 155 kişiye Ramazan ve Kurban bayramlarında gıda kolisi desteği verdik" diye konuştu. Öte yandan Kınay, Karabağlar'da gelcek ay içerisinde 5 Halk Ekmek satış noktası ve bir Kent Lokantasının da hayata geçeceğini dile getirdi.

"EKONOMİK ŞİDDETİ HER BİRİMİZ YAŞIYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kınay, belediyelerin SGK borçları ilgili hükümetin tutumuna yönelik ise şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisini 20 yıldan fazla süredir her gün konuşuyoruz. Bizler de belediye başkanı olarak aday olduğumuzda ben de Karabağlar'da tüm bu yokluklar içerisinde yapılması gerekenler, ihtiyaçları ortaya koyarken ekonominin giderek kötüye gittiğini, dolayısıyla aslında hayallerimizin, isteklerimizin çok fazla olduğu ama gerçeklere baktığımız zaman koşullarımızın çok kısıtlı olduğunu hep paylaşmıştım. O yüzden dedim ki ben hayal satan büyük projeler vadetmiyorum. Gerçeklerden bahsediyorum. Hayata dokunmaktan bahsediyorum. Bu ekonomik şiddeti her birimiz yaşıyoruz. Çocuğumuzda, evimizde hayatımızda, belediyemizde biz de hizmetlerimizde yaşıyoruz. O nedenle bütçelerimizi bilerek, çalışmalarımızı bilerek aslında Türkiye'nin değişmesi gerektiği, dolayısıyla hakkımızı almamız gerektiğini ısrarla daha yüksek sesle dile getirerek biz belediyecilik hizmetlerini gerçekleştireceğiz.”

"TÜRKİYE'DE BORÇSUZ HİÇ KİMSE YOK"

Vergi ve SGK broçların ödenmesi ile ilgili de Kınay, “Vergi, SGK borçlarının tahsil edilmesi, tasarruf tedbirleri ve benzeri süreçlere baktığımızda belediyelerimizin çalıştırılmaması üzerine kurulu bir sistem var. Yani aslında yıllardır ülkeyi bu hale getiren çok büyük ticari kârlar elde edenlerin vergi borçları affedilirken aslında bu ekonomik krizin içerisinde çok küçük bir payı olan belediyelerden bu borcu tahsil etmeye çalışmak ne kadar doğrudur? Bu sorunun cevabını kamuoyuna bırakayım. Ama bu noktada bizler ekonomik koşullar ne olursa olsun ayakta kalacağız. Karabağlar Belediyesi'nde bu sürecin içerisinde biz biraz önce söylediğimiz sıkı bir mali disiplinde giriyoruz. Bu nokta bakın kendi içimizde de personel yönetiminden başlayarak biz mal satışları, hizmetlerde aksamalar, personel çıkarma ve benzeri süreçlere girmeden Karabağlar'ın tamamına hizmeti daha iyi kalitede verme sorumluluğu var. Bütün bu çalışmaları çok ince ve detay hesaplarla yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar mevcut koşulları ortaya koyarak, bu koşullarda ayakta kalacağız. Tüm süreçleri yürüteceğiz. Ama önümüzdeki günler neler getirir hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu ekonomi uzmanları bile tahmin edemez hale geldi. Uçurumdan aşağı giden sürecin ne olduğunu biliyoruz ama bugünden yarına karşınıza öyle şeyler çıkıyor ki bu noktada da kabul etmemekle beraber, tercih etmemekle beraber eğer hizmet kalitesini arttırma ya da vatandaşlarımıza hizmet verme noktasında çok yetersiz olduğumuz konular varsa mecburen eldeki imkanları değerlendireceğiz. Şu anda kendi bütçemiz içerisinde kendimizi döndürüyoruz. Tabii ki borçlarımız var. Türkiye'de borçsuz hiç kimse yok şu an. Herkes kredi kartlarını hayatını bağlamış durumda. Bizler ödeyebildiğimiz, ödeme planlarını yapabildiğimiz, yatırımlarımızı planlaya bildiğimiz, personel politikamızı planlayabildiğimiz bir süreçte çok dikkat ederek adımlarımızı atıyoruz. O nedenle tüm çalışmalarda kuruşu kuruşuna hesaplayarak gidiyoruz. Umuyoruz bu hesapları yapmaktan kurtulduğumuz kuruş kuruş hesapları vatandaşa nasıl daha çok aktarırızın hesaplarını yapmaya başladığımız günler gelsin” dedi.