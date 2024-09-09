Kiracıları aidatla yıldırma planı

İstanbul Kadıköy’de 6 daireli bir apartmanda istenen yüksek aidat bedeli, kiracıların hayatını kabusa çeviriyor. Aylık 13 bin TL kira ödeyen apartman sakinleri, kendilerinden istenen aylık 7 bin TL’lik aidat karşısında tepkili.

Kiracıları aidatla yıldırma planı
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Engin Deniz İpek
Yayınlanma: 09.09.2024 - 04:00

Moda Mahallesi’ndeki 55 yıllık apartmanda asansör, su deposu, havuz, hidrofor gibi gider kalemini artırıcı sistemler bulunmuyor. Apartmanda herhangi bir hizmetlinin ya da güvenlik görevlisinin bulunmadığını belirten kiracılar, yüksek aidat bedeli karşısında aldıkları tek hizmetin haftada bir kez yapılan basit temizlik çalışmaları olduğunu söyledi.

‘SOĞUKTA KALIRSINIZ’

Akal isimli bir yönetim firmasının apartman yönetimine getirildiğini belirten kiracılar, firmanın yasal boşlukları kullanarak yüzde 150’ye yakın bir zamla giriş katındaki daire için 3 bin 500 TL’ye, diğer daireler için de 6 bin 900 TL’ye çıkarttığını ifade etti. Şişirilmiş aidat karşısında şaşkına dönen kiracılar yönetimin, geçen kış sağlam olan kazan dairesinin bozulduğunu öne sürerek faturayı kiracılardan talep ettiğini, “ Ödemezseniz soğukta kalırsınız” dendiğini aktardı.


Etiketler: #kira #kiracı #apartman

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