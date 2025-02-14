Kiracısına dehşeti yaşattı: Ev sahibi kurşun yağmuruna tuttu!

Bolu’da bir ay önce ev sahibinin kiracısını silahla yaraladığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, ev sahibinin belinden çıkardığı silahla kiracısına ateş ettiği anlar yer aldı.

Kiracısına dehşeti yaşattı: Ev sahibi kurşun yağmuruna tuttu!
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:51

Olay, 16 Ocak’ta Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi.

Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı.

Ev sahibi N.G.’nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.’nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti.

KİRACIYA KURŞUN İSABET ETTİ

M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu anların cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ev sahibi N.G. ve oğlu E.G.’nin kiracı M.Ş. ile tartıştığı, ardından yol kenarında kovalamaca şeklinde devam eden kavgada, N.G.’nin belinden çıkarttığı silahla kiracıya defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.


Etiketler: #bolu #silahlı saldırı #kiracı

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