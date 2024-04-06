Kiracısını evden çıkarmak için su sayacının borusunu kesti

Silivri'de bir ev sahibi iddiaya göre, kiracısını evden çıkarmak için su sayacının borusunu kesti. Kiracı Sonat B. o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:17
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Silivri Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir sitede kirada oturan Sonat B, ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini bu nedenle de su borularını kestiğini iddia etti.

Daha önce ev sahibini şikayet edip uzaklaştırma kararı aldığını söyleyen Sonat B, ev sahibinin elektrik sayaçlarını da çaldığını iddia etti. Kiracı ayrıca ev sahibinin, kendisine iftira atarak elektrik sayaçlarına zarar verme iddiasıyla suçladığını da ileri sürdü.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKE ALTINDA"

Kiracı Sonat B. şu ifadeleri kullandı:

"Aile Mahkemesi'ne başvurdum yaklaşık 2 ay önce. Bu evi yeni alan bir ev sahibi olduğunu öğrendim. Hakaret ve tehdit içerikli kapıma kadar geldiğinden dolayı Aile Mahkemesi'ne uzaklaştırma kararı aldırtırdım. Buna rağmen elektrik sayacımı, elektrik sigortamı 2 defa su sayacımı çalarak hırsızlık yapmaya devam etti. Uzaklaştırma kararı aktif olarak halen devam etmektedir, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. Tüm şikayetlerimi Adli Makamlara sunmuş bulunmaktayım. Olaydan sonra adam gözaltına alındı. Alındıktan sonra Aile Mahkemesinden verilen tedbir kararında yeterli maddeler olmaması sebebiyle serbest bırakıldı. Şu an can ve mal güvenliğimiz tehlike altında. Korkuyoruz, evimize girsek dışarıya çıkamıyoruz. Dışarıya çıktığımızda da bu sefer içeriye girmeye korkuyoruz. Kira sözleşmem aktif olarak devam ediyor. Site yönetimi ev sahibinin, siteye giriş ve çıkış görüntülerini bize vermedi. Korkarak yaşıyoruz. Bu evi yeni satın alan ev sahibi, gelip bizi öldürse kimsenin haberi olmaz. Jandarma'ya haber versek gelmesi yarım saati buluyor" dedi.


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