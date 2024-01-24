Kiracısını yaralamıştı... Emekli polis hakkında tahliye kararı!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 14:07

Güncelleme: 24.01.2024 - 14:07

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında 25 Ekim 2022 tarihinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; emekli polis memuru Salih K. (52), kirasını alamadığını öne sürdüğü, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Funda Ç. ile görüşmeye gitti.

Salih K. ile Funda Ç. arasında tartışma yaşandı. Eşinin ev sahibi ile tartıştığını öğrenen Hüseyin Ç. (38) de, olay yerine geldi. Burada Salih K. ile Hüseyin Ç. arasında kavga çıktı.

Salih K., belindeki tabancasını çıkararak Hüseyin Ç.’yi sol bacağından yaraladı. Çetin hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Salih K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

"KORKUTMAK İSTERKEN SİLAH ATEŞ ALDI"

Salih K. hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasına tutuklu sanık Salih K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemedeki savunmasında Salih K., şunları söyledi:

"Kira yüzünden aramızda bir tartışma yaşadık. O gün de hastanede karşılaştık. Ben Hüseyin ile görüşecekken eşiyle karşılaştım. Hastanenin otoparkına bir anda Hüseyin de geldi ve tartışma büyüdü. Amacım kendisini vurmak değildi. Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı. Olayın buralara kadar geleceğini hiç düşünmedim."

Mahkeme heyeti, 'kasten yaralama' suçundan 15 aydır tutuklu bulunan Salih K.'nin tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.