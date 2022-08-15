Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:46

Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak’ta, 14 Ağustos Pazar akşam saatlerinde ev sahibi Mehmet Koç’un kiranın artırılması yönündeki isteğine kiracısı Abdurrahman Karataş olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ETEŞ ETTİ

Tartışmaya Abdurrahman Karataş’ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç’un oğulları Ahmet Rasim Koç ve kardeşi Resul Koç da dahil oldu. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş’ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç’a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş’ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.