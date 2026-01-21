Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale'de Şehit Cengizhan Kaplan adına yaptırılan çeşmeye saldırı!

21.01.2026 12:27:00
ANKA
Kırıkkale Valiliği, Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan adına yaptırılan çeşmeye verilen zarara ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü, çeşmenin de onarıldığını bildirdi.

Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan adına yaptırılan çeşmeye saldırı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, çeşmeye verilen zarara ilişkin adli soruşturmanın sürdüğünü ve çeşmenin de onarıldığı aktarıldı.

Valilik açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

“Ulusal ve sosyal medyada yer bulan, Pençe Şimşek Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi tarafından Bahşılı ilçesi Çamlıca Köyü'ne ait yayla bölgesinde yaptırılmış çeşmeye, kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmesiyle ilgili olarak Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şüphelilere yönelik gerekli adli tahkikat hassasiyetle ve tüm yönleriyle devam etmektedir. Öte yandan aziz şehidimiz adına ailesinin yaptırdığı çeşme gerekli restorasyon yapılarak onarılmıştır.”

