Kırıkkale'de 5 şüpheli, evine girdikleri kişiyi dövüp, parasını çaldı
Kırıkkale'de, yalnız yaşayan Fevzi Şahin (78), evine giren 5 şüpheli tarafından darbedilip, parası çalındı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Yuva Mahallesi 2543'üncü sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan bekçi emeklisi Fevzi Şahin'in kapısı çalındı. Kapıyı açan Şahin, karşısında tanımadığı 5 kişiyle karşılaştı. Evine zorla girmek isteyen 5 kişiye karşı koymaya çalışan Şahin, başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Şahin'in yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin evden kurusıkı tabanca ve bir miktar para aldıkları belirlendi.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu 5 şüpheliden A.M., B.Z. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tedaviye alınan Şahin'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Ahmet Hakan'dan Arınç'a yanıt: Kaset faresi dostların...
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- Bir zam da sigaraya