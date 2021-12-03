Kırıkkale'de 5 şüpheli, evine girdikleri kişiyi dövüp, parasını çaldı

03 Aralık 2021 Cuma, 02:03

Olay, saat 23.30 sıralarında Yuva Mahallesi 2543'üncü sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan bekçi emeklisi Fevzi Şahin'in kapısı çalındı. Kapıyı açan Şahin, karşısında tanımadığı 5 kişiyle karşılaştı. Evine zorla girmek isteyen 5 kişiye karşı koymaya çalışan Şahin, başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.

Şahin'in yardım çığlıklarını duyan komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilerin evden kurusıkı tabanca ve bir miktar para aldıkları belirlendi.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu 5 şüpheliden A.M., B.Z. ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tedaviye alınan Şahin'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.