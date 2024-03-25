Kırıkkale’de 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şehrin fraklı noktalarında yapılan uygulamalarda da 3 bin 437 şahsın GBT’si ile 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
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