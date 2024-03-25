Kırıkkale’de 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:46
Kırıkkale’de 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Abone Ol google-news

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şehrin fraklı noktalarında yapılan uygulamalarda da 3 bin 437 şahsın GBT’si ile 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.


Kırıkkale haberleri

İlgili Haberler

Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 gözaltı

Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 gözaltı
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 37 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 37 şüpheliye işlem yapıldı
Edirne’de kaçakçılık operasyonu: Bin 85 tarihi eser ele geçirildi

Edirne’de kaçakçılık operasyonu: Bin 85 tarihi eser ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması

TİP destekleyeceğini açıklamıştı: EMEP’ten ‘Hatay’ açıklaması
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
Turgut Altınok’tan 'emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama

Turgut Altınok’tan 'emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…

Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı
Motorine indirim geldi! 23 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorine indirim geldi! 23 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal