Kırıkkale’de 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:46

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:47

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şehrin fraklı noktalarında yapılan uygulamalarda da 3 bin 437 şahsın GBT’si ile 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.