Kırıkkale'de feci ölüm... Diskaronun altında kaldı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:30

Güncelleme: 05.10.2023 - 18:31

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Armutlu köyünde çiftçilik yapan Feyyaz Başer (74) tarlasını sürdükten sonra diskaroyu sökmeye çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı.

Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Başer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Açılan soruşturmanın ardından Başer’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.