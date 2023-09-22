Traktörden düşen kadın römorkun altında kaldı
Denizli’de traktörden düşerek arkadaki römorkun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de Y.S. idaresindeki 20 NN 579 plakalı traktörle Bekilli ilçesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle Fatma Seçer traktörden düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Traktörden düşen kadın, römorkun lastiğinin altında ezildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Seçer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Fatma Seçer’in cenazesi morga kaldırıldı.
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