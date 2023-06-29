Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.
Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı