Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu

Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:06

Güncelleme: 29.06.2023 - 15:32

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.