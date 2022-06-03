Kırıkkale'de 'mazot' yüklü tanker kül oldu
Kırıkkale'de, seyir halindeyken ön kısmı alev alan, mazot yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Murat Coşkun yönetimindeki 06 FC 0495 mazot yüklü tankerin, seyir halindeyken, Kırıkkale-Ankara yolu Irmak köyü yakınlarında ön kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tankeri yol kenarındaki park alanına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, tanker kullanılamaz hale geldi.
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