Kırıkkale'de 'mazot' yüklü tanker kül oldu

Kırıkkale'de, seyir halindeyken ön kısmı alev alan, mazot yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 17:31
Kırıkkale'de 'mazot' yüklü tanker kül oldu
Abone Ol google-news

Murat Coşkun yönetimindeki 06 FC 0495 mazot yüklü tankerin, seyir halindeyken, Kırıkkale-Ankara yolu Irmak köyü yakınlarında ön kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tankeri yol kenarındaki park alanına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, tanker kullanılamaz hale geldi.


mazot Kırıkkale Yangın itfaiye

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler