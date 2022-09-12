Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, 12 Eylül Pazartesi öğle saatlerinde; İhsan Çapaş (40) yönetimindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ayşegül Almalı'nın (32) kullandığı 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte Sıraç Almalı adlı bebek ile Hacer Yurtoğlu (67), Ayşegül Çapaş (12), Mehmet Çapaş (12), Alperen Çapaş (2), Deniz Çapaş (31) ve Güler Çapaş (41) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza anı, bölgede bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.
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