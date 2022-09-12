Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Siverek-Şanlıurfa yolunun 5’inci kilometresinde, Ferit Küçükçay yönetimindeki 38 D 6372 plakalı otomobil ile akaryakıt istasyonundan yola çıkmaya çalışan Halil Çetinbey'in kullandığı 55 AOT 99 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Ferit Küçükçay ile aracında bulunan Zeynep ve Ramazan Küçükçay'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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