Kırıkkale'de şüpheli araçta 376 sentetik madde ele geçirildi
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından durdurulan şüpheli bir araçtan uyuşturucu madde özelliği bulunan 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerimce, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yahşihan Bölge Trafik Bölge Noktasında şüpheli olarak durdurulan bir araçta, 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan B.H.E, A.D. ve H.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Video Haberler
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
- Basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabirinin o anları
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Mahkemeden TOGG hakkında karar
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- 'Dönemin başbakanına arz ettim'
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- Saray'da düzenlenen törende Veyis Ateş ayrıntısı