Kırıkkale'de takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı!

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:21
Kırıkkale'de takla atan otomobil hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı!
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Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunun 36'ncı kilometresindeki Keskin ilçesinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mümin M. idaresindeki 45 ADM 938 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.


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