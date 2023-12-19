Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:30
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Son bir haftada sokak satıcıların deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 986 gram skunk, 58 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 12 şüpheli şahıstan 1'i "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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