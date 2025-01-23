Kırıkkale'de yaralılara müdahale eden sağlık ekibine araç çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 09:15

Güncelleme: 23.01.2025 - 09:21

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Irmak Virajlar Mevkii'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; B.H. idaresindeki 58 AP 705 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumu fark eden başka bir sürücü, yardım amacıyla 61 PA 855 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Ancak, N.G. yönetimindeki 66 AAR 478 plakalı otomobil, önce kazalı araca ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobil, savrularak yaralılara müdahale eden sağlık personeli A.H. ve E.K.'ye çarptı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada, 2 sağlık personelinin yanı sıra sürücüler N.G. (45), B.U. (53) ile yolcular A.C. (65), Ö.U. (44), A.Ç. (44), H.Ç. (45), K.U. (13) ve R.M. (17) yaralandı. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki K.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.