Kırkkavak köyünde mermer ocağı için yol açma çalışmaları başladı

18 Ocak 2022 Salı, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, tarihi ve doğal sit alanı olan Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı yolunda bulunan Kırkkavak köyünde izin verilen mermer ocağı için yol açma çalışmaları nedeniyle ağaç kesimine başlandı. Ocağın faaliyetinin durdurulması ve verilen iznin iptali için dava açma hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

11 köyü kapsayan Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Hakan Halim Okudan, “Halkın büyük çoğunluğunun iradesini yok sayarak kesimi başlatan hem bürokratik hem de siyasi erk sahiplerine ve bu işe üç beş kuruş kazanacağım diyerek kolları sıvayan hemşerilerimize sesleniyorum: Haklı gerekçeleri bulunan topraklarını korumak isteyen halk ile sessiz sedasız alınan izni ve mevzuatı işletmek isteyen bürokrasi arasında sosyal problem ve kriz doğacaktır” dedi. Başkan Okudan, izin verilen mermer ocağına yol açma çalışmalarının başladığını ve bunun için yüzlerce ağacın kesimine hafta sonu başlandığını duyurdu. Okudan, “Hiçbir şekilde haberimiz yokken 2018 yılında bu mermer ocağına izin verilmiş. Ne ÇED toplantısı yapıldı ne de bizlere bilgi verildi. Gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında bu işler yapılmış, izinler verilmiş. İnsanlarımızın mücadeleleri ile memleketimiz nasıl ki yangına kurban edilmediyse mermer ocaklarına da kurban edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İPTAL DAVASI

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, hazırlık aşamasında olduklarını, iznin geçmişiyle ilgili aşamaların incelendiğini ve bunlar tamamlandıktan sonra iptal davası açmayı planladıklarını bildirdi. Geçilmez, “Bu mermer ocağı için yöre halkının bilgisi dışında ve habersiz olarak 2018 yılında ruhsat verilmiş. Metrekaresini de düşük tutarak ÇED gerekli değildir raporu alınmış. Bu koşulların incelenmesi tamamlandıktan sonra iptal davası açılacak” dedi.