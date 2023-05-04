Kırklareli Belediyesi’ne Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı ödülü

Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:49

Güncelleme: 04.05.2023 - 16:49

Kırklareli Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Sosyal İşler, Sağlık ve Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Komitesi tarafından Avrupa Şeref Bayrağı ödu¨lu¨ne layık görüldü.

Komite, bu ödülü kardeş şehirlerle yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri ve üyelikler ile proje çalışmalarını değerlendirerek veriyor. Kırklareli Belediyesi Avrupa’dan 2018 yılında 12 yıldızlı şehir ödülü, 2020 ve 2022 yıllarında Avrupa Yerel Demokrasi ödülü, 2021 yılında da Avrupa Diploması kazanmıştı.

Avrupa Şeref Bayrağı’nı kazanmış olmanın, sadece kent genelinde değil, bölge ve ülke genelinde de önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Kırklareli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın nitelikli sosyal yapısı ve geleceğe olan geniş bakış açısı, bizleri her daim motive etti. Yaptığımız çalışmalar ve attığımız adımlarla, Kırklareli’yi bir marka haline getirdik ve sınırları aşan bir statüye kavuşturduk. Bunu halkımız ile birlikte başardık. Kırklareli sahip olduğu argümanlar ve potansiyeli ile bugün sadece ülke çapında değil, sınırları aşan bir düzeyde tanınırlığa ulaştı. Avrupa’dan aldığımız ödüller sadece Kırklareli’nin değil, Türkiye’nin edindiği bir kazanımdır” dedi.

"ÇAĞDAŞLIĞI VE EVRENSELLİĞİ HEDEF BELİRLEDİK"

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün batı medeniyeti vizyonuyla kurulduğunu hatırlatan Kesimoğlu; “Bu vizyonun mirasının yılmaz savunucuları olarak, yüzümüzü hep batıya döndük. Şehrimize hizmette, yürüdüğümüz yolda, çağdaşlığı ve evrenselliği hedef belirledik. Bu çabalarımızın, Dünya’nın odağındaki Avrupa tarafından değerlendirilmesi ve takdir edilmesi çocuklarımıza bırakacağımız bir gurur abidesidir. Biliyoruz ki onlar da ortaya koyduklarımızı, bizim bıraktığımız yerden daha da ileriye taşıyacak, şehrimizi ve ülkemizi gelecekte güçlü bir şekilde var etmeye devam edeceklerdir” diye konuştu.

Kırklareli’nin kazandığı Avrupa Konseyi Şeref Bayrağı’nın takdimi için önümüzdeki süreçte, bölgeden katılım sağlayacak parlamenterler eşliğinde bir tören düzenlenmesi planlanıyor.