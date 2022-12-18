Muğla'da 3 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

AA
18 Aralık 2022 Pazar, 22:02
Muğla'da 3 kaçak göçmen organizatörü tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Gökçe Mahallesi'nde 144 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan M.S, M.D. ve V.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


muğla kaçak göçmen organizatör

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler