Kırklareli’de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: Çok sayıda gözaltı...
Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi.
28 GÖZALTI
Operasyonla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise serbest kaldı.
Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu
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