Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında yangın!

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 22:55
Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında yangın!
Abone Ol google-news

Kırklareli'nin Üsküp beldesi girişindeki bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


Kırklareli Yangın fabrika

İlgili Haberler

Kilis'te korkutan ev yangını... 1 kişi yaralandı!

Kilis'te korkutan ev yangını... 1 kişi yaralandı!
Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Esenler'de feci olay... 2 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı

Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı

En Çok Okunan Haberler