Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında yangın!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 22:55

Güncelleme: 07.10.2023 - 22:55

Kırklareli'nin Üsküp beldesi girişindeki bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.