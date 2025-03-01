Kırklareli'nde Ergene Nehri kenarında ceset bulundu

Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde nehir kenarında bir ceset bulundu.

Kırklareli'nde Ergene Nehri kenarında ceset bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:32

Edinilen bilgiye göre, önceki gün öğleden sonra Lüleburgaz ilçesine bağlı Karamusul köyünden geçen Ergene Nehri’nin kenarında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede detaylı inceleme yapıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #ceset #nehir #Kırklareli

İlgili Haberler

Cinayet sonrası cesetle otuz altı saat boyunca gezdi

Cinayet sonrası cesetle otuz altı saat boyunca gezdi
Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!

Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!
Uçuşta skandal: Yolcular, cesetle yan yana yolculuk yaptı

Uçuşta skandal: Yolcular, cesetle yan yana yolculuk yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler