Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda; 68 gram kubar esrar, 725 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 4 kök skunk, 2 gram bonzai, ruhsatsız 3 av tüfeği, 1 tabanca ve 5 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 32 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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