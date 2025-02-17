Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor...'