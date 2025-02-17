Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:05

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Sevgililer Günü’nde göçmenlere gözdağı: Trump’tan şiirli tehdit!

Sevgililer Günü’nde göçmenlere gözdağı: Trump’tan şiirli tehdit!
Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 12 kişi yakalandı

Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 12 kişi yakalandı
İzmir'de lastik botta 38 göçmen kurtarıldı: 1 gözaltı

İzmir'de lastik botta 38 göçmen kurtarıldı: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler