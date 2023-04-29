Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:32
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın!
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin de bölgedeki çalışmaları takip ettiği kaydedildi.


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