Kırklareli'nde operasyon: 110 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde jandarma ekipleri bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, olaylarda kullanıldığı iddia edilen 9 araca el konuldu.
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