Kırklareli'nde operasyon: 110 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde operasyon: 110 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 13:54

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde bir haftada 110 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan, olaylarda kullanıldığı iddia edilen 9 araca el konuldu.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #kaçak göçmen

İlgili Haberler

Yerlikaya duyurdu: 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı

Yerlikaya duyurdu: 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı
Adres: Amasya... Otomobilden 6 göçmen çıktı: 2 tutuklama

Adres: Amasya... Otomobilden 6 göçmen çıktı: 2 tutuklama
Edirne ve Kırklareli'nde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler