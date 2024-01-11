Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 08:57
Ülkeye 'yasa dışı' giriş yapan 15 düzensiz göçmen yakalandı!
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 15 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


EDirne Emniyet göçmen yakalandı düzensiz göçmen

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