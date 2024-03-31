Oy verme işlemleri sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheliye gözaltı

Batman'da, oy verme işlemleri sürerken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilde tabanca ve pompalı tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:07
Oy verme işlemleri sırasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 2 şüpheliye gözaltı
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Olay, öğle saatlerinde, Batman'ın Bağlar Mahallesi Selçuklu Ortaokulu mevkisinde meydana geldi. Oy verme işlemleri sürerken içinde bulundukları otomobille 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, kaçtı. Ekiplerin takibiyle otomobil kısa sürede yakalanıp durduruldu.

Otomobildeki Y.Y. gözaltına alınırken, kaçan T.Y. de takiple yakalandı. Otomobildeki aramada 1 tabanca ve 2 şarjörü, 1 pompalı tüfek, 125 farklı kalibrelerde fişek ve 55 pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


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