Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda G.J, S.D, G.T, U.C. ve B.İ'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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