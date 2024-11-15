Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:07

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda G.J, S.D, G.T, U.C. ve B.İ'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var!
Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı

Otobüs terminalinde 'uyuşturucu' madde ile yakalandı
Uyuşturucu parası vermeyen annesine hakaret edip eşyalar kırdı: Tutuklandı

Uyuşturucu parası vermeyen annesine hakaret edip eşyalar kırdı: Tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler