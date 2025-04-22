Kırklareli'ndeki 'süs havuzu' faciasında yeni gelişme: 4 tutuklama

Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1’i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kırklareli'ndeki 'süs havuzu' faciasında yeni gelişme: 4 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:32

Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapılmıştı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor. Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kırklareli

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