Kırmızı bültenle aranıyordu: Serkan Akbaba tutuklandı

'Kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, İstanbul Havalimanı'nda Emniyet görevlilerine teslim edildikten sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Akbaba cezaevine gönderildi.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 12:56
Kırmızı bültenle aranıyordu: Serkan Akbaba tutuklandı
Abone Ol google-news

Almanya'nın Mannheim kentinde olduğu belirlenen Serkan Akbaba'nın Türkiye'ye iadesi için İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri devreye girmişti. Akbaba önceki gün Almanya'nın Frankfurt kentinden teslim alınarak uçakla İstanbul'a getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 'Kasten adam öldürme', 'yaralama', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişiyi tehdit', 'kaçakçılık ve basit yaralama suçlarından' araması bulanan Akbaba, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Akbaba daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Serkan Akbaba kırmızı Kırmızı bülten

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler