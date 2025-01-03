Kırmızı ışık ihlali takla attırdı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, servis aracına çarpmamak için ani manevra yapan bir otomobil takla attı. Sürücü kazadan hafif yaralarla kurtulurken, trafik bir süre aksadı.

Kırmızı ışık ihlali takla attırdı!
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İHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:11

Ankara Keçiören’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir servis aracına çarpmamak için manevra yapınca direğe çarparak takla attı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Trafik kaza #trafik kazası #takla #Ankara

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