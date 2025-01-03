Kırmızı ışık ihlali takla attırdı!
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, servis aracına çarpmamak için ani manevra yapan bir otomobil takla attı. Sürücü kazadan hafif yaralarla kurtulurken, trafik bir süre aksadı.
Ankara Keçiören’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir servis aracına çarpmamak için manevra yapınca direğe çarparak takla attı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Trafik kaza #trafik kazası #takla #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç tutuklandı
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- 'Hayatımda duyduğum en büyük yalan...'
- Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sessizliğini bozdu
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Gözaltından önce ‘Teröristlerle Konuşmak’