Kırmızı ışık ihlali takla attırdı!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:11

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:11

Ankara Keçiören’de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir servis aracına çarpmamak için manevra yapınca direğe çarparak takla attı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.