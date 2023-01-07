Kırşehir'de 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale yolunda buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 11:05
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Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde sabah saatlerinde buzlanma ve sis nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsü, 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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