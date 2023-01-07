Kırşehir'de 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Kırıkkale yolunda buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde sabah saatlerinde buzlanma ve sis nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsü, 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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