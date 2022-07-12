Kırşehir’de bir kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
Kırşehir’de bir tarım işçisi sahte alkolden yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan tarım işçisi olarak merkeze bağlı Akçaağıl köyüne gelen S.T. (39), aldığı sahte alkol nedeniyle çalıştığı tarlada komaya girdi. Çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
S.T.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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