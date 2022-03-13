Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi

Kayseri'den Adapazarı'na giden buğday yüklü tır Kırşehir'de devrildi.

İHA
13 Mart 2022 Pazar, 17:27
Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi
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Edinilen bilgiye göre A.G’nin kullandığı 38 AAD 214 plakalı tır, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle Mucur ilçesi Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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