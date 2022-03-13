Kırşehir'de buğday yüklü tır devrildi
Kayseri'den Adapazarı'na giden buğday yüklü tır Kırşehir'de devrildi.
Edinilen bilgiye göre A.G’nin kullandığı 38 AAD 214 plakalı tır, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle Mucur ilçesi Susuz köyü yakınlarında şarampole devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tır şoförü A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Servis minibüsü devrildi: 3 kadın işçi yaralandı
- Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Soma'da madenciler eylemde
- Kastamonu’da ‘bataklık operasyonu'
- Ligdeki yarışımıza devam ediyoruz
- Yurttaşlar sokağa çıktı
- Yenenler çifti, Habertürk'teki diyalogu canlandırdı
- 'Esas bakir topraklar ülkemizde'
- Validen motokurye kararı!
- Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri paylaştı
- NATO topraklarını vurması durumunda...
- 5 gollü müthiş maçta gülen taraf Sivasspor oldu!