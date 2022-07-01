Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik 'şafak' operasyonu
Terör örgütü IŞİD şüphelisi 14 zanlının yakalanmasına yönelik Mersin'de operasyon düzenlendi. Toroslar ilçesinde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, drone ile tespit edildi. Operasyonda gözaltılar var.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt içerisinde faaliyet yürüterek hem finans hem de ekipman desteği sağladığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 zanlının adresine 'şafak' vakti operasyon düzenlendi.
Drone destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
DAMA ÇIKARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI, DRONE İLE YAKALANDI
Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bir adresteki baskında, evin damına çıkarak kaçmaya çalışan zanlı, drone ile tespit edildi. Şüpheli, dama çıkan ekipler tarafından yakalandı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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