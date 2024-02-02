Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı

Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:48
Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.A.'yı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.


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