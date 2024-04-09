'Kısıtlama' kararının ardından Filistin'den ilk Türkiye açıklaması!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 19:27

Güncelleme: 09.04.2024 - 19:27

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile telefonda görüştü. Görüşmede; Filistinli bakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlama kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 186. gününde İsrail'e iharacat kısıtlaması getirdiğini açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'den İsrail'e gönderilen ürünlerin kapsamı da açıkça ortaya çıkmıştı.

İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsamış, kısıtlama getirilen ürünler arasında çimento, beton bloklar, uçak benzini ve jet yakıtı gibi ürünler dikkat çekmişti.

"ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile görüşmesinin ayrıntılarını paylaştı:

"Göreve yeni gelen mevkidaşım Filistin Ekonomi Bakanı Sayın el-Amur ile görüşerek hem kendisinin hem de onun aracılığıyla tüm Filistinli kardeşlerimizin ramazan bayramını kutlama fırsatı bulduk. Ayrıca kendisine yeni görevi vesilesiyle iyi dileklerimizi ilettik.

Ticaret Bakanlığı olarak bugün kamuoyuna duyurduğumuz İsrail’e ihracatı kısıtlama kararımızı değerlendirdik. Kendisi bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, her ne kadar Filistinliler bu karardan etkilenecek olsa da dünyaya verilen mesaj açısından İsrail ile ihracatı kısıtlama kararımızın çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti"