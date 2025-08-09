Kıvanç Tatlıtuğ'dan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısı!

İş insanı Halit Yukay (43), 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' adlı tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası’nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

YALOVA’DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay’ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı.

Görüntüde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü. Yukay’ı arama çalışmalarından sonuç alınamazken, deniz yüzeyinde yarı batık durumda parçalanmış halde bulunan teknesi, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarıldı. 'Graywolf' adlı teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan ‘Arel 7’ adlı kuru yük gemisinin kaptanı C.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, Yalova açıklarında demirleyen ‘Arel 7’ adlı kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıktı.

Dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisinin Marmara Adası açıklarında seyrederken, sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, ardından Kocaeli’nin merkez Körfez ilçesi açıklarında bir süre demirlediği, sonrasında da Yalova açıklarına doğru seyrederek, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.

KIVANÇ TATLITUĞ DA ARAMALARA KATILDI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar 5’inci günde devam ederken, arama çalışmalarına Yukay’ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı.

Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ’un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay’ın, Bozcaada’daki ailesini alıp, Yunanistan’da tatil yapan Tatlıtuğ Ailesi’nin yanına gitmeyi planladığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ, paylaştığı haritada işaretlediği bölümde keşif çalışması yapılmasını isteyerek, şunları söyledi:

“Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay’ın Yalova'dan saat 15.30’da avara olup, Bozcaada istikametine doğru giderken, elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4’üncü günü, hatta bugün 5’inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım, işaretlediğim bölgede, dediğim gibi sabah 5’ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrımdır.”