Kız kardeşine kötü davranan eniştesini tabanca ile vurdu
Adana’da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışma sonucu tabanca ile vurdu. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi’nde iddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal, kayınbiraderi Ali Yeşilbudak ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal’ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada iki gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak’ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, 1Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi1 dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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