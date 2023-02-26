Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın öğretmeni konuştu: 'Utanıyorum...'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 15:37

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 15:37

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgedeki 'yetersizliğiyle' gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmasının ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, söz konusu iddiaları doğruladı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamaların ardından tepki gören Kınık'a bir tepki de öğretmeni Prof. Dr. Rukiye Nurten Ömeroğlu'ndan geldi.

"BENİ VE DİĞER HOCALARINI AFFEDİN..."

Prof. Dr. Ömeroğlu, sosyal medya hesabından 'Utanıyorum' diyerek tepki gösterdi. Ömeroğlu şunları söyledi:

"Ahbap'a depremin en acil ilk günlerinde çadır satan Kızılay'ın başkanı Dr Kerem Kınık'ın hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin, belli ki ona Tıp Etiği öğretememişiz."



