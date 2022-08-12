Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde baraj gölüne giren K.T.'den acı haber geldi. 17 yaşındaki K.T.'nin cesedine ulaşıldı.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 09:11
Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Abone Ol google-news

Arkadaşlarıyla İmranlı Barajı kıyısına giden K.T. (17), yüzmek için suya girdi. K.T'nin suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri gencin cesedini sudan çıkarttı.

K.T'nin cenazesi otopsi için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.


sivas yüzme boğulma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler