Sivas'ta yüzmek için baraj gölüne giren genç boğuldu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde baraj gölüne giren K.T.'den acı haber geldi. 17 yaşındaki K.T.'nin cesedine ulaşıldı.
Arkadaşlarıyla İmranlı Barajı kıyısına giden K.T. (17), yüzmek için suya girdi. K.T'nin suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Olay yerine gelen Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ile AFAD ekipleri gencin cesedini sudan çıkarttı.
K.T'nin cenazesi otopsi için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
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