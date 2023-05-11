Kızılay'da 'Esen Kart' beceriksizliği: 'Artık sesimizi duyun'
Depremlerin üzerinden üç ay geçmesine karşın organizasyon sorunu sürüyor. Deprem sonrası çeşitli skandallarla gündeme gelen Kızılay’ın bu kez de depremzedeler için tanımlanan 1500 TL yüklü Esen Kart uygulamasında deprem bölgesinden teslim alınma zorunluluğu getirdiği, bölge dışındaki hastanelere sevk edilen yurttaşları unuttuğu ortaya çıktı.
Depremde çocuğuyla eşini kaybeden ve tedavisi Ankara Şehir Hastanesi’nde süren Makbule Kartay (29), kendisine Kızılay’dan “Esen Kart” verileceğine ilişkin mesaj geldiğini belirtti.
9 Mayıs gecesi gönderilen mesajda kendisi adına Esen Kart tanımlandığını ve bunu 10 Mayıs’tan itibaren alabileceğinin yazılı olduğunu söyleyen Kartay, teslim noktalarının Antakya, Defne, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Samandağ ile sınırlı olduğuna dikkat çekti. Kartay, organizasyon sorununa “Kızılay bizler için Esen Kart çıkarmış ama alabilmem için Hatay’a gitmem gerekiyor” sözleriyle tepki gösterdi.
‘ARTIK SESİMİZİ DUYUN’
Ankara Şehir Hastanesi’nde 17 operasyon geçirdiğini anımsatan Kartay şunları söyledi:
“Ben bu halimle nasıl Antakya’ya gidip kartımı alabilirim? Her alanda yaşadığımız mağduriyetleri kim dur diyecek? Benim gibi hastanelerde yatan binlerce depremzede var. İlk günlerdeki yardımlar da kesildi. Kış bitti, yaz geldi ama yaz için giyilecek kıyafet yok. Hastanede yatanlar göz ardı ediliyor. Lütfen artık sesimizi duyun.”
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