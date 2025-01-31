Kızının 16 yaşındaki arkadaşını öldüren babadan 'kasıt yok' iddiası
Kayseri’nin Talas ilçesinde, kızının 16 yaşındaki Osman Can Gündüz’ü tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, ifadesinde öldürme kastının olmadığını öne sürdü.
Kayseri’nin Talas ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Osman Can Gündüz, kız arkadaşı T.A.’yı sokakta görünce yanına gitti. Bu sırada T.A.’nın babası Şükrü A., gençleri fark ederek Gündüz’ü kovalamaya başladı. Gündüz, arkadaşlarının aracına binerek kaçmaya çalıştı. Ancak Şükrü A., aracıyla onları takip etti ve otomobile çarparak durdurdu.
Arabadan inerek Gündüz’ün bulunduğu araca yönelen Şükrü A., tabancasını çıkararak ateş etti. Ağır yaralanan Osman Can Gündüz, hastaneye kaldırıldı ancak 17 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası kaçan baba, 46 gün sonra Adana’da yakalanarak tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şükrü A. hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkemeye sunulan iddianamede sanığın ifadesine de yer verildi. Şükrü A., olay sırasında Gündüz’ün kendisine küfrettiğini ve silahına sarıldığını öne sürerek, "Silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım. Öldürme kastım yoktu” dedi.
Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
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