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KKKA kabusu sürüyor... Sivas'ta kene nedeniyle 6. can kaybı yaşandı

KKKA kabusu sürüyor... Sivas'ta kene nedeniyle 6. can kaybı yaşandı

4.07.2026 10:46:00
Güncellenme:
İHA
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KKKA kabusu sürüyor... Sivas'ta kene nedeniyle 6. can kaybı yaşandı

Kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki A.K. adlı yurttaş kurtarılamadı.
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Tokat’ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde hayvancılıkla uğraşan A.K. (60), yüksek ateş şikâyetiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedavi altına alının A.K., 4 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.K’nin vücuduna yapışan keneyi kendi imkânları ile çıkarttığı iddia edildi.

Sivas'ta bu yıl kene tutunması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yetkililer, ölümcül keneler ve KKKA virüsüne karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarını sürdürüyor.

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