KKTC'de hükümet kurma görevi UBP Genel Başkanı Sucuoğlu'na verildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma görevini Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verdi.
Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanlarını kabul etti.
Tatar, hükümeti kurma görevini Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verdi.
Tatar'ın 17.00'de kabul ederek görevi verdiği Sucuoğlu, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, zaman kaybetmeden hükümet kurma çalışmalarını bitirip pazartesi sabahına kadar yeni bakanlar kurulu listesini sunmayı planladıklarını söyledi.
Hükümet kurma sürecini bayrama kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, bu kapsamda ilk olarak bu akşam koalisyon ortaklarıyla görüşeceklerini, bu görüşme sonrası programın netleşeceğini belirtti.
Hükümetin bozulma nedeni ve kabine değişikliği üzerine bir soru üzerine de Sucuoğlu, "Tahmin ediyorum yeni kabinede o engel ortadan kalkacak" dedi.
Tatar da hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na vermesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler ve konuşmalar neticesinde, hükümeti kurabilecek tek kişinin Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu olduğu kanaatine ulaştım" ifadesini kullandı.
Kamuoyunun tüm partilerin görüşlerini bildiğini belirten Tatar, Sucuoğlu'nun en erken zamanda yeni kabineyi onaya sunması temennisinde bulundu.
Tatar, 20 Nisan'da Sucuoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından Kuzey Kıbrıs'ta 38. hükümet kurulmuştu.
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